Yenimahalle'de engelliler için 'Sevgililer Günü' buluşması

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde engellileri bir araya getirip pasta kesti.

Yenimahalle Belediyesi İlk Adım Düğün Salonu’nda düzenlenen ‘Sevgi Engel Tanımaz’ adlı programa engelli vatandaşların yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katıldı. Engelliler, 'Sevgililer Günü' pastası kesip unutulmaz bir gece yaşadılar. Engellilere acıyarak bakmak yerine onların hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını belirten Fethi Yaşar, şöyle dedi:

"Onlara abilik, kardeşlik yapmaya çalıştım. Ne zaman engelli olacağımızı Allah’tan başka kimse bilemez. Hepimiz birer potansiyel engelli adayıyız. Engelli vatandaş ile normal bireyin arasında hiçbir fark yoktur. Yeni dönemde de Batıkent’te bir Engelli Yaşam Merkezi’ni yapacağız. Burada engelli vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Onlara eğitimler vereceğiz."



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