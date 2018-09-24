Yenimahalle'de ‘Eğitime Destek Projesi’ öğrencileri derse başladı

ANKARA, () - YENİMAHALLE'de yaşayan ortaöğretim, lise ve mezun öğrencilerine ‘Eğitime Destek Projesi’ kapsamında kurslar açarak ücretsiz eğitim veren Yenimahalle Belediyesi, yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte eğitimlere başladı.

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi, Batıkent Meydan AVM Kurs Merkezi ve Ragıp Tüzün Parkı içerisinde yer alan Yenimahalle Eğitim Merkezi’ne gelen öğrenciler, ilk ders heyecanı yaşadı. Toplamda bin 250 öğrencinin ders başı yaptığı kurslarda, tam donanımlı öğretmenleriyle sınavlara hazırlanacak olan öğrenciler, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür ederek, kendilerine sunulan imkândan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Öğrenciler, “Maddi imkânsızlıklardan dolayı özel kurslara gidemiyoruz. Yenimahalle Belediyesi’nin ücretsiz kurslar açarak bizleri sınavlara hazırlaması bizim için büyük bir olanak. Çok çalışacağız, hem derslerimizde hem de sınavlar da başarılı olacağız” dedi.

‘ONLARIN EĞİTİMİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’

Projenin maddi imkânsızlıklar dolayısıyla çocuklarını kursa gönderecek durumu olmayan aileler için büyük bir olanak olduğunu ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise, şunları söyledi:

“Bizim geleceğimiz çocuklarımız. Onların eğitimi bizim için çok önemli. Onlar sayesinde ülkemizi ileri noktalara taşıyabiliriz. Bu da ancak eğitimle olur. Biz bu konuda üstümüze düşen görevi fazlasıyla yapıyoruz. Ortaokul ve lise öğrencilerimize ücretsiz kurslar açtık. Tek amacımız kursa gidemeyecek durumda olan çocuklarımızın şartlarını, kursa gitme imkânı olan ve özel okullarda eğitim alan çocuklarımızla eşitlemek. İyi bir eğitim almaları için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”

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