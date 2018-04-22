Yenimahalle'de Çanakkale gezileri başladı

YENİMAHALLE Belediyesi'nin düzenlediği tarihi ve turistik geziler, Çanakkale gezisi ile start aldı. Ekim'in ilk haftasına kadar sürecek olan kültür gezilerinde ilk kafile yola çıktı.

Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale gezisinde, tüm ihtiyaçları belediye tarafından karşılanan 100 kişi rehber eşliğinde Çanakkale'nin tarihi ve turistik yerlerini gezecek. 2018 yılında 5 bin vatandaşın Yenimahalle Belediyesi'nin düzenlediği kültür gezilerine katılımı hedefleniyor.

Ankara dışına çıkma fırsatı bulamamış 18 yaş üstü Yenimahallelinin farklı illeri gezmesinin, tarihi ve kültürel değerlerle tanışmasının önemli olduğuna dikkat çeken Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle kültür sanat, birlik ve beraberliğin simgesi oldu. Vatandaşa bu hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz. Gezilerimiz devam edecek" diye konuştu.

Rehber eşliğinde düzenlenen gezide vatandaşlar 1 gece konaklayacakları Çanakkale’de 57'inci Alay Şehitliği, Atatürk'ün gözetleme yeri ve saatinin parçalandığı yer, siperler, Yeni Zellanda Anıtı ve mezarlıklarının da bulunduğu Conkbayırı, İngiliz Anzak ve Fransız mezarları, Şehitler Abidesi, Kocadere Şehitliği ve Eceabat, Alçıtepe Köyü ve Savaş Müzesi, Arıburnu ve Anzakların çıkarma yaptığı koy, Mehmetçiğe Saygı Anıtı ve Kanlı Sırt, Kırmızı Sırt Bölgeleri, Morto Koyu, Seddülbahir Köyü ve Seyit Onbaşı Anıtı, Truva Atı, Deniz Müzesi, Aynalı Çarşı gibi turistik bölgeleri gezecekler.

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