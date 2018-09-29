Yenimahalle'de açılışlar durmaksızın devam ediyor

ANKARA,()-YENİMAHALLE ilçesinin dört bir yanında yüzme havuzları ve spor tesisleri hizmete açarak, ilçe sakinlerinin rahat ve huzurlu ortamlarda spor yapmasına imkan veren Yenimahalle Belediyesi, Aşağı Yahyalar Mahallesine de spor merkezi kazandırdı.

Aşağı Yahyalar Spor Merkezinin açılışına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve ilçe yöneticileri, Belediye Başkanvekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Behiç Başar Bal, Yaşar Neslihanoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve STK’lar katıldı.

SPOR MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNDEN AÇILIŞA ÖZEL GÖSTERİ

Aşağı Yahyalar, Ragıp Tüzün ve Aydın Onur Spor Merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin, çocuk jimnastiği, tekvando, tai-bo ve zumba gösterileri ile başlayan açılışta, çocuklar da unutulmadı. Özel olarak hazırlanan şişme oyun alanın da doyasıya oyun oynayan çocuklar, yüz boyası yaptırarak fotoğraf çektirdi. Ayrıca açılışa katılan Yenimahallelilere Muharrem ayı vesilesiyle aşure ikram edildi. 350 metrekare alana sahip Aşağı Yahyalar Sosyal Tesislerinde, kadınlara özel fıtness, pilates, crunch, zumba, yoga ve çocuk jimnastiği dallarında alanında uzman eğitmenler tarafından, ilçe sakinlerine eğitimler verilecek.

BAŞKAN YAŞARDAN MAHALLE SAKİNLERİNE MÜJDE HABER

Günümüzde artık belediyeciliğin sadece asfalt, yol ve kaldırım yapmak olmadığının altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemizin her noktasına hizmet götürüyoruz. Göreve geldiğim günden beri Yenimahalle’yi sadece Ankara’da değil tüm Türkiye’de yaptığı hizmetlerle ve ürettiği projelerle konuşulan bir ilçe haline getirdik. Özellikle ilçemizin bu bölgesine yapacağımız Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi ülkemizin en planlı ve özel projelerinden birisi olacak. Sadece ilçe olarak değil Türkiye’nin birçok şehrinde olimpik yüzme havuzu yokken biz ilçemize 4 adet Avrupa standartlarında yüzme havuzu kazandırdık. Bu gün burada açılışını yaptığımız spor merkezi mahallenin tüm çehresini değiştirecek, ilçe sakinlerinin sağlıklı yaşama adım atmasında fayda sağlayacaktır. Kadın olsun erkek olsun spor hepimizin sağlığı için gereklidir. Bunun bilincinde olarak ilçemizin birçok noktasına spor merkezleri kazandırdık. Vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel imkanlardan eksik kalmaması için hizmet ediyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bu güzel açılışta sizlere müjdeli bir haber vermek istiyorum. Aşağı Yahyalar Mahallesinde bulunan Pazar yerinin bir bölümünde çocuklarımızın eğitim ihtiyacını ve sosyalleşmesini sağlamak amacıyla sosyal tesis yapacağız. İçerisinde çocuklarımız için okula yardımcı etüd merkezi, kütüphane ve sizlerin kişisel gelişiminiz için YENİMEK kursları gibi birçok bölümü barındıracak. Ben belediyeciliği siyaset yapma yeri değil, hizmet üretme yeri olarak görüyorum. Görevde olduğumuz sürece ilçe sakinlerinin barış ve huzur içerisinde yaşaması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

BAŞKAN YAŞAR’A TEŞEKKÜR

Açılış töreninde söz alan Aşağı Yahyalar Mahallesi muhtarı Mevlüt Cengiz, "Mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden ötürü Başkan Yaşar’a teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğu ilgi ve alaka sayesinde mahallemizin bütün eksikleri tamamlanmıştır. Yapacağı projeler ve hizmetlerde kendisine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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