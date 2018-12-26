Yenimahalle'de 150 kişilik karla mücadele ekibi yolları açık tuttu

ANKARA, () - ANKARA'da kar yağışı etkili olurken, Yenimahalle Belediyesi 150 kişilik karla mücadele ekibiyle aralıksız çalışarak, anayolları, cadde ve sokakları ulaşıma açık tuttu.

50 farklı noktada 150 kişilik ekiple ilçenin tüm mahallelerinde çalışma yapan karla mücadele ekipleri, sürücülerin ve yayaların mağdur olmaması için çalışma yaptı. Anayolların, bulvarların ve sokakların kapanmaması için aralıksız çalışan ekipler, ilçenin birçok mahallesinde buzlanmadan dolayı yolda kalan araçlara yardım etti. Yenimahalle’de karın yoğun yağarak ulaşımın aksadığı noktalara konumlandırılan 14 büyük, 2 küçük kar kürüme aracı, 4 tuzlama aracı ile 7 JSB, 9 Bobcat ve 6 greyder, kış mevsimi boyunca ulaşımın aksamaması için çalışacak.

‘ŞİKÂYETLERİ KISA SÜREDE ÇÖZÜYORUZ’

İlçede vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkânların seferber edildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın istek ve şikâyetleri doğrultusunda tüm ekiplerimizle birlikte yılın karlı geçen günlerinde ilçe genelinde çalışma yapıyoruz. Tüm mahallelerimizde konumlandırılan ekipler ana hatların kapanmaması için mücadele veriyor. Ara sokaklarda, kaldırımlarda, yol kenarlarında, biriken kar yığınlarını kaldırmak için çalışmalarımız hala devam ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen şikâyetleri de kısa sürede çözüyoruz. Ayrıca yollarda buzlanmaya karşı belediyemiz tonlarca tuz depoladı. Şimdi buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Karın getirdiği güzelliklerin ve bereketin yanında yaşanacak kazaların önüne geçmek için tüm mahallerimizde aralıksız çalışmaya devam edeceğiz. İlçe sakinlerinin de bu dönemlerde araç kullanırken önlemlerini almalarını ve dikkatli olmalarını öneriyoruz. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları hoşgörü ve duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum."

FOTOĞRAFLI