Yenimahalle Belediyesi’nin yeni dönem bütçesi kabul edildi

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi’nin 2019 yılı mali bütçesi, Ekim ayı olağan meclis toplantısında görüşüldü. Oy çokluğuyla meclisten geçen bütçe, 505 milyon 200 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın başkanlığında toplanan belediye meclisinde mali bütçe inceleme raporları maddeler halinde okunarak oylamaya sunuldu. Disiplinli çalışma ve kaynakların doğru kullanılması sonucu bütçenin gerçekleşme oranını bugüne kadar yüzde 90’ın altına düşürmeyen Yenimahalle Belediyesi’nin yeni dönem bütçesi, oylamanın ardından oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Yaşar, 2019 mali yılı bütçesinin Yenimahalle’ye hayırlı olmasını diledi. Yenimahalle’ye yapılan yatırımlardan bahseden Başkan Yaşar, “Bu yıl inşa ettiğimiz yapıları bugün yapmış olsaydık neredeyse 2 katına ihaleye çıkarmış olacaktık. İyi ki yatırımlarımızı yapmışız, iyi ki Yenimahalle kazanmış” dedi.

‘VATANDAŞIN YARARINA OLMAYAN HİÇBİR İŞE İMZA ATMAM’

Yenimahalle’nin Ankara’nın en modern ilçelerinden biri haline geldiğini söyleyen Başkan Yaşar, “Benim gözümde hiçbirinizin birbirinizden bir farkı yok. Bu 10 yılımızın son bütçe görüşmesi hepinize teşekkür ediyorum. Hep birlikte güzel işler başardık. Belediyemizin günü geçmiş tek kör kuruş borcu yoktur. İşçisine ve memuruna ikinci gün maaş ödememiştir. Araç filosu ve alt yapı bakımında da Türkiye’nin en donanımlı ve en güçlü belediyesidir. Göreve geldiğim günkü Yenimahalle ile şimdi ki Yenimahalle arasından çok fark var. Vatandaşın yararına olmayan hiçbir işe imza atmadım. Bundan sonra da çalışmalarımız başarılı bir şekilde devam edecektir” diye konuştu.

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