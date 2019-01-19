Yenimahalle Belediyesi’nden OSTİM’e iki dev tesis

ANKARA, () – YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi’nde Kemal Baytaş Kreş ve Gündüz Bakımevi ile sağlık ocağının açılışı gerçekleştirildi.

Yenimahalle Belediyesi tarafından OSTİM ve Serhat Mahallelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere açılan kreş ve sağlık düzenlenen törenle hizmete girdi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılışa, kreşe adı verilen hayırsever Kemal Baytaş, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSİAD Başkanı Ahmet Kurt, OSTİM Mahallesi Muhtarı Adnan Sevgen, Serhat Mahallesi Muhtarı Bahadır Koç, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Okul öncesi eğitim için bir okul daha açmalarının gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Yaşar, “Bu tesisin yapılmasında katkısı olan Kemal Baytaş’a teşekkürlerimi sunuyorum. Belediye olarak bugün bu bölgede iki tane önemli tesisin açılışını yapacağız. Birisinde çocuklarımız yüksek standartlarda eğitim görecekler, diğer tesisimiz olan sağlık ocağımızda bölgemiz vatandaşları hijyenik koşullarda sağlık hizmeti alacaklar” dedi.

Yıllarca devlet hizmeti yaptığını söyleyen Kemal Baytaş ise, şöyle konuştu: “Çalıştığım dönemlerde dişimden tırnağımdan arttırarak para biriktirdim. 2018 yılında yaptığım birikimlerimle bir hayır yapmak istedim. Fethi Yaşar Başkanımla tanıştığımda bana bu projeden bahsetti. Projeyi duyduğumda yaşadığım heyecan kelimelerle anlatılmaz. Bugün projenin açılış kurdelesini kesmek bizlere nasip oldu. İçerde çocukları görünce ne kadar doğru bir karar verdiğimi gördüm. Bugün hayatımın en mutlu, en huzurlu günü.”

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