Yenimahalle Belediyesi’nden Ostim bölgesindeki miniklerine anaokulu

ANKARA, () – YENİMAHALLE Belediyesi tarafından Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı tamamlanan Anaokulu ve Gündüz Bakımevi yılsonunda hizmete girecek.

Bölgede çalışanların büyük sevinç ile karşıladığı bin 130 metrekare alana sahip 5 kattan oluşan gündüz bakımevi, yılsonuna kadar hizmete girmiş olacak. Önceliğin Ostim çalışanlarına verileceği anaokulunda ön kayıtlar alınmaya başlandı. Kayıt yapmak isteyen vatandaşlar, 0312 526 23 22 numaralı telefondan bilgi alabilecek. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da, “Anaokulu Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nde hissedilen bir eksikti. Biz de hayırsever vatandaşımızla kolları sıvadık. Ostim çalışanlarının çocuklarını bırakabilecekleri sıcak bir yuva yaptık. Ostim’e hayırlı olsun” dedi.

FOTOĞRAFLI