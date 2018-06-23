Yenimahalle Belediyesi’nden 24 saat cenaze hizmeti

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi Cenaze İşleri Birimi, cenazesini Ankara dışına defnetmek isteyen cenaze yakınlarına ücretsiz araç ve şoför hizmeti sunuyor.

2018 yılının ilk altı ayında 1300 cenaze yakınının cenaze işlemi için ilçe sakinlerine hizmet sunan Yenimahalle Belediyesi, doktor kontrolü sonrasında ölüm belgesi oluşturulan cenazenin defin edilmesi için şehir içi yada şehirlerarası ulaşım hizmetleri de belediye tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor.

‘VATANDAŞA KOLAYLIK SAĞLIYORUZ'

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, vatandaşların kötü gününde belediye olarak gereken özenin gösterilip cenazelerin ulaşım ve evrak işlemlerini tamamlayarak bu zorlu süreçte bir nebze de olsa sıkıntılarını gidermek için çalışıldığını ifade etti. Başkan Yaşar, “Şehir ve mesafe ayrımı yapmaksızın vatandaşlarımızın cenazelerini defin etmeleri için yakın yerlere araçla, uzak şehirlere de uçakla taşıma hizmeti veriyoruz. 2018 yılının ilk döneminde, cenazesini uzak şehirlere götürmek isteyen 96 ailenin ulaşım hizmetini, Türk Hava Yolları (THY) ile yapılan protokol gereği sağlamış bulunmaktayız. Verilen bu hizmetle vatandaşa zaman ve maddiyat açısından kolaylık sağladığımızı düşünüyorum” dedi.

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