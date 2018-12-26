Yenimahalle Belediyesi'ne 'TSE Kalite Yönetim Sistemi' belgesi

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’i makamında ağırladı. Kurum içi yapılan uyum çalışmaları sonrasında Yenimahalle Belediyesi 'TS EN ISO 9001:2015' Kalite Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazandı.

Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO), her 5 yılda bir kuruluşların karşılaştığı zorlukların yıllar içinde farklılık göstermesi, küreselleşmeyle beraber tedarik zincirindeki faaliyetlerin karmaşık hale gelmesi, kuruluşların iş yapma şekillerinin değişiklik göstermesi, iş yapılan tüm taraflarda ve vatandaşlarda beklenti artışı, bilgiye erişimin kolaylaşması ve günümüz toplumunun kendini daha güçlü ifade etmesi amacıyla revizyon ihtiyacını gündeme getirdi. Bu bağlamda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı, Türk Standartları Enstitüsü tarafından Ocak 2016’da Türk Standardı (TS EN 9001:2015) olarak yayımlandı. Yenimahalle Belediyesi bu standartları karşıladığı için bu belgeyi almaya hak kazandı.

‘ANKARA’DA TSE’DEN BELGEYİ ALAN İLK KURUMUZ’

TSE tarafından verilen bu belgenin vatandaş beklentilerini, ihtiyaçlarını ve mevzuat şartlarını karşılama koşulu ile vatandaşların memnuniyetinin arttırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetim sistemi olduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, şunları söyledi:

"Mart-Nisan aylarında yapılan çalıştay ile TSE eğitimlerini eksiksiz olarak tamamladık. İç tetkik ve TSE belgelendirme tetkiklerini başarı ile sonuçlandırdık. Kurum olarak vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesi kapsamında TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna geçen ve Ankara’da Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’den belgeyi alan ilk kurumuz. Bu anlamda yüksek kalite anlayışı ve memnuniyeti ilkesiyle Yenimahalle Belediyesi hizmetlerine devam edecektir."

Vatandaşa sunulan hizmetin kalitesi, hızlı olması ve gelişen çağa ayak uydurulması açısından belgenin önemine dikkat çeken TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin "Uluslararası standartlara kurumlarımızca uyum sağlanması açısından birçok kriterin sağlanması gerekmektedir. Belgenin kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Yenimahalle için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

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