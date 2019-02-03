Yenimahalle Belediyesi'nden kadınlara özel ilgi

YENİMAHALLE Belediyesi, birim müdürlerini ve YENİMEK öğretmenlerini toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında bilgilendirdi.Yenimahalle Belediyesi, 'Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programı' kapsamında çalışmalara başladı. Yerel yönetimlerin planlama ve programlama süreçlerine toplumsal cinsiyet eşitliği prensibini yerleştirme ve bu sürece paralel olarak yerel yönetimler ile kadın örgütlerinin güçlendirilmesi ve aralarındaki işbirliği fırsatlarının arttırılması amacıyla 2006 yılında başlanılan programa, Yenimahalle Belediyesi de katılıyor. Bu kapsamda ilk olarak müdürler ve YENİMEK öğretmenleri cinsiyet eşitliği eğitimi aldı.ÇALIŞMALAR HIZ KESMİYORKadınlara yönelik yapılan çalışmalarla ilkleri başaran Yenimahalle Belediyesi eğitim planları hazırlayarak, 'Kadın Dostu Kent' olmak için çalışmalara start verdi. Bu kapsamda proje yürütücüleri eğitim vermeye başladı. Program kapsamında hazırlanan 3 yıllık yerel eşitlik eylem planları ivedi şekilde uygulamaya alındı. Yapılan çalışmaların ilki 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' eğitimi ile başladı. Bu kapsamda belediye bünyesinde yapılan tüm çalışmalar kadınların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacak. Kadınların hayatlarını kolaylaştıracak projeler belediye bünyesinden daha da önem kazanacak. Kadınların toplumun her alanında yer alması için birçok çalışma hayata geçirilecek.'KADINLARIMIZ BAŞ TACIMIZ'Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Biz Yenimahalle Belediyesi olarak kadınlarımıza çok önem veriyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda belediyemiz bünyesinde kurduğumuz ekiple Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programı'nı Türkiye'de gerçekleştiren üçüncü belediye olduk. Bugüne kadar kadınlarımız için güzel işler yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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