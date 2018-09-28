Yenimahalle Belediyesi, Münevver Teyze için yeni yuva hazırlıyor

ANKARA, () – YENİMAHALLE’de 13 yıldır sokak hayvanlarına bakan Münevver Üzmez, yaşadığı evin yıkılmasından sonra hayvan severlerin desteğiyle yeni oturacağı evin tadilatı için Yenimahalle Belediyesi onarım ve tadilatını gerçekleştiriyor.

Ergenekon Mahallesi’nde yaşayan Münevver Üzmez, 13 yıldır sokak hayvanlarına bakarak, yaşadığı ev yıkıldıktan sonra, hayırseverlerin desteğiyle 3 katlı bir binanın bahçesinde hayatına devam ediyordu. Ömrünün sonuna kadar onların bakımını yaparak yanlarından ayrılmayacağını belirten Münevver Üzmez, ”Onlar benim hayatım ve yaşam enerjimi onlardan karşılıyorum. Hepimizin bu hayvanların durumunu düşünerek elinden geleni yapması gerekiyor. Vermiş olduğu destek ve hizmetlerinden ötürü Yenimahalle Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi. Evin içerisinde badana ve alçı işleri, su tesisatı, fayans, mutfak dolapları, kapı ve pencere tadilatı gibi bütün detayların tek tek elden geçirildiğini belirten Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bina dışında dış cephe ve duvar sıvama işleminin yanında bahçe de bulunan ağaçların budanması ve bahçe düzenin sağlanması için gereken bütün çalışmanın hassasiyetle yapıldığını ifade etti. Evin tadilatının bitmesinin ardından eşya ve şofben de yerleştirilecek. Ayrıca, bahçeye kedi ve köpekler için kulübeler de yapılacak.

‘DEVLETİN YETKİLİ BİRİMLERİ ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTMELİDİR’

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar ise, şunları söyledi:

“Sokak hayvanları konusu son dönemde tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de zaman zaman sıkıntılar yaşatmaktadır. Bu sadık dostlarla birlikte yaşıyoruz. Onları evimize alıyoruz ve bakımının ne kadar hassasiyet gerektiren bir konu olduğunu anlayınca sokağa bırakıyoruz. Bakmak ve büyütmek için aldığımız köpek ve kedileri bir eşya gibi sokağa bırakmamalıyız. Bu konuda gerek ilgili bakanlığımız gerekse büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri, ortak çalışma yürüterek, üzerimize düşen görevi yapmalıyız. Şehrin dışına büyük bir bakım merkezi yapılmalı, hayvanların sağlık kontrolleri ve sayı olarak kontrolleri yapılarak, kısırlaştırma işlemleri düzene sokulmalıdır.”

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