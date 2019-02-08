Yenimahalle Belediyesi kan bağışı yaptı

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi, kan bağışının önemine dikkat çekmek için Türk Kızılay’ı ile birlikte kan bağışı etkinliği düzenledi.

Etkinlikte kan bağışında bulunmak isteyen personel ve vatandaşlar kan vermek için seferber oldu. Kan bağışı etkinliğinin bitiminde toplamda 100 ünite kan ve 30 kök hücre bağışı yapıldı. Yenimahalle'de sağlıklı yaşamı geliştirmek için 10 yıldır mücadele verdiklerini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Çocuğundan gencine, yaşlısından engellisine herkesin yaşamaktan mutlu olduğu sağlıklı bir Yenimahalle’yi yaratmak uğruna mücadele veriyoruz. Bugün de insana hizmet edeceğiz. Kan vererek belki can kurtaracağız. İnsan başına gelmeden anlamıyor sağlık çok önemli bu yüzden duyarlı olalım" dedi.

Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler ise, "2004 yılından bu yana da güvenli gönüllü düzenli kan bağışçılarından kan bağışı alarak çalışmalarımızı ivmelenmiş bir şekilde arttırmış bulunmaktayız. O dönemlerde Türkiye çapında 300 binlerde kan bağışlanırken bugün 2 milyon 571 bin ünite kan bağışı yapılıyor. Ankara’ya baktığımızda da bu sayı 268 binlere ulaştı. Bu ne demek, yüzde 20’lerini Türk Kızılay’ı olarak Türkiye’de kullanılan kan bağışlarını karşılarken bugün yüzde 90’lara ulaşmış durumdayız" diye konuştu.

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