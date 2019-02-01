Yenilenen Ege Ajans, 33'üncü yıldönümünü kutladı

TÜRKİYE'nin üniversite bünyesinde kurulan ilk akademik haber ajansı olan Ege Ajans'ın, 33'üncü yaşı düzenlenen törenle kutlandı.

Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM) bünyesinde faaliyet gösteren Ege Ajans'ın 33'üncü kuruluş yıldönümü ve yenilenen haber ajansının hizmete açılması dolayısı ile kutlama töreni düzenlendi. Ege Ajans'taki törene Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ersan, Prof. Dr. Canan Fisun Abay, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, medya temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Bizlerin sesi, gözü, kulağı olan ajansımızın fiziki bir takım sıkıntıları vardı. Bunları gidererek ajansımızı daha modern, daha çalışılabilir bir görünüme kavuşturduk. Yenilenen ajansımızın üniversitemize, İzmir'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'PROFESYONEL MEDYA MENSUBU YETİŞTİRİLİYOR'

Ege Üniversitesi'nde toplumu yakından ilgilendiren çok önemli bilimsel araştırmaların yapıldığını belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Egeli bilim insanları ziraattan eğitime, sağlıktan spora, gıdadan tekstile, sanattan teknolojiye birçok alanda öncü çalışmalar gerçekleştiriyor. Birçok ulusal ve uluslararası başarılara imza atıyor. Şüphesiz yapılanlar kadar, yapılanların halkla paylaşılması, büyük önem arz ediyor. Bu noktada Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne önemli görevler düşüyor. Üniversitemiz ile ilgili haberleri toplumumuz ile paylaşan Ege Ajans, hem İletişim Fakültemiz öğrencilerinin uygulama birimi hem de üniversitemizin haber merkezi olarak görev yapıyor. Ajansımız, İletişim Fakültemizin adeta laboratuvarı olarak işlev görüyor. Genç iletişimciler, aldıkları teorik eğitimleri bu laboratuvar ortamında uygulama imkanı buluyor. Öğrencilerimizin eğitimlerini devam ettirirken bir yandan da haber üretimi içerisinde yer alıyor olmaları çok önemli. İşi mutfağında öğrenmek bu olsa gerek. Ajansımızda iyi işleyen bir sistem var. Gençlerimiz burada deneyim kazanarak sektöre profesyonel bir medya mensubu olarak adım atıyorlar" diye konuştu.

'MESLEĞE DAİR İLK UYGULAMA HEYECANINI YAŞIYORLAR'

Ege Ajans'ın yenilenerek daha modern ve ferah bir çalışma atmosferine kavuştuğunu belirten İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı da, "Ege Ajans, gazetecilik öğrencilerinin mesleğe dair ilk uygulama heyecanını yaşadıkları yerdir aynı zamanda. Sayın Rektör Prof. Dr. Necdet Budak hocamıza hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Zira Ege Ajans'ın üniversitemizin basına açılan yüzü olarak daha konforlu bir çalışma ortamına sahip olması gerektiğini düşünmüş ve bu doğrultuda üniversitemizin potansiyelini harekete geçirmiştir. Ajansımız yenilen fiziki şartlarının yanı sıra içerik olarak da daha da güçlenecektir. Gazete haberciliğinin yanı sıra öğrencilerimiz Ege Üniversitesi Televizyonunda her gün canlı yayın olarak haber programları da gerçekleştirmektedir. Ayrıca aylık olarak 'Kalem' gazetesini çıkarmaya devam ediyoruz. Ege Ajans'ın bu günlere gelmesinde büyük emeği geçen başta Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selda Akçalı, bölüm hocaları ve Oğuzhan Kavaklı hocamıza teşekkürü borç bilirim" dedi.

Hande NAYMAN / İZMİR, ()

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