Yenigün'de değişim sürüyor

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi, 21 bin 918'e ulaşan nüfusuyla ilçenin en kalabalık 4'üncü mahallesi Yenigün'de cadde ve sokak yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Muratpaşa Belediyesi güneyde Mevlana Caddesi, kuzeyde Köroğlu Bulvarı, batıda Kızılırmak ve doğuda Yunus Emre caddeleri arasında kalan Yenigün Mahallesi'nde cadde ve sokak yenileme çalışmalarına devam ediyor. 1055 Sokak'ta asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler şimdi ara sokakları sıcak asfaltla kaplıyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Yenigün'de yaklaşık 15.5 kilometre uzunluğundaki cadde ve sokakta yenileme çalışmaları gerçekleştirecek. Çalışmaların mayıs ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

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