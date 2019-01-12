Yenidoğanay, yeni kitabı ile Adana’da 

ADANALI edebiyatseverlerin yakından tanıdığı öykücü ve şair Aysel Yenidoğanay, 'Suya düşen hayaller çeker mi?' adlı yeni kitabıyla memleketinde okurları ile bir araya geldi.

Çukurova 12’nci Kitap Fuarı, edebiyatseverlerin büyük ilgisi ile sürüyor. Birçok yazarı, şairi ağırlayan Kitap Fuarı’nda kitap tutkunlarını sevdikleri ve ilgi ile takip ettikleri yazarlarla buluştururken, uzun yıllardır Bodrum’da yaşayan Adanalı şair ve yazar Aysel Yenidoğanay da okurları ile buluştu. Geçtiğimiz günlerde Gecce Kitaplığı’ndan çıkan 'Suya düşen hayaller çeker mi?' adlı yeni kitabıyla memleketindeki okurları ile bir araya gelen Aysel Yenidoğanay Adana Büyükşehir Belediyesi Standında 13 Ocak Pazar gününe kadar kitaplarını imzalayacak ve okurlarıyla söyleşecek. Yenidoğanay, özellikle bir hayali ve hedefi olan genç okurlara hayallerini nasıl gerçekleştirebilecekleri üzerine ipuçları verecek.



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