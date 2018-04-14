Yenidoğan canlandırma programı eğitimine katılan 61 kişiye sertifikaları verildi

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ’ nde yenidoğan canlandırma programı eğitimine katılan 61 sağlık personeline sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Kırklareli İl sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından yenidoğan ölümlerini önlemek amacıyla başlattığı Yenidoğan Canlandırma programının l998 yılından beri yürütülmekte olduğunu belirterek doğum eylemine müdahale yapan sağlık personelinin yenidoğan canlandırma konusunda eğitilmekte olduğunu söyledi. Bu kapsamda Kırklareli’nde doğum yapılan tüm (kamu/özel) hastanelerden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, anestezi uzmanı, acil polikliniklerde görevli pratisyen hekimler, yine bu servislerde görevli ebe, hemşire, anestezi teknisyeni ve 112 acil sağlık istasyonları ile komuta kontrol merkezinde görev yapan ATT, AABT’lere yönelik NRP Uygulayıcı Eğitimi 3 gün boyunca eğitici ve katılımcılar ile birlikte sürdürülerek tamamlandı. Kurs sonunda yazılı ve uygulama sınavını başarı ile tamamlayan 61 katılımcıya sertifikaları düzenlenen törenle verildi.