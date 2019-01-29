'Yenidoğan Canlandırma Eğitimi' başladı

KAYSERİ, () - KAYSERİ Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından koordine edilen 3 günlük 'Yeni Doğan Canlandırma Eğitimi' başladı.

Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde ki eğitime İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Başkan Yardımcısı Dr. Burhan Akın ve sağlık çalışanlarını katıldı.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, yeni doğan canlandırma programının en çok doğum anında uygulandığını ve bebek ölümlerinin azalmasına büyük katkı sağladığını belirtti. İl Sağlık Müdürü Benli, "Yaklaşık 10 yıldır verilen bu eğitimleri ben de asistanlığım zamanında almıştım. Yaklaşımı düzgün yaparsanız yüzde 98 oranında geri dönüşüm sağlanıyor. Eğer o an bir şeyler unutulursa da çok sıkıntılı süreçler başlayabiliyor. Doğum anında ki en riskli olay ise beynin oksijensiz kalması; doğru yaklaşım sergilendiği zaman bebeklerde olası olan bu durumun önüne geçmiş olacağız. Yenidoğan Canlandırma Programının temel mantığı da buraya oturuyor. Burada alacağımız eğitimler hayatınızın her anında önünüze çıkabilir. 112'de çalışan arkadaşlar bazen hastaneye ulaşamadan bebek yolda doğabiliyor. Çocuk doğduğu anda nefes almamış ve doğru müdahale de yapmamış ise o zaman istemediğimiz sonuçlar yaşanabilir. Onun için bu eğitimler çok önemlidir. Mesleki hayatlarınıza katkısı olacak bu program, ülkemiz genelindeki bebek ölümlerinin azalması vesile olacaktır" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, Kurs Sorumlusu Dr. Osman Demir’in sunumu ile başlayan eğitim, Uzm. Dr. Osman Baştuğ, Uzm. Dr. Ahmet Özdemir, İl Sağlık Müdürlüğü'nün eğitimcileri Dr. Mustafa Yılmaz, Ebe Ayfer Tucer ve Ebe Sermin Altıntop konu hakkında teorik ve pratik bilgi semineri ile son bulacak. Kurs sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

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