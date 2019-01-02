Yeniden-Kahraman şehit polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can anılacak

Sayın Yazıişleri Müdürlerine;

'Kahraman şehit polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can anılacak' başlıklı haberimizi, anma etkinliğinin yapılacağı tarih olan '4 Ocak Cuma' gününü ekleyerek yeniden geçiyoruz. Aşağıdaki haberin dikkate alınması rica olunur.



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YENİDEN

İZMİR Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ile seken kurşunun isabet etmesiyle şehit olan mübaşir Musa Can, ölümlerinin ikinci yıldönümü nedeniyle 4 Ocak 2019 tarihinde anılacak.

5 Ocak 2017 tarihinde PKK'lı iki terörist, İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Bu sırada silahını çekip son mermisine kadar teröristlerle kahramanca çatışan polis memuru Fethi Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak şehit oldu. Ayrıca, seken kurşunlardan birisinin isabet etmesiyle adliye çalışanı mübaşir Musa Can da şehit düştü. Binlerce kişinin katılımıyla son yolculuklarına uğurlanan şehitler için bu yıl ikinci kez anma töreni düzenlencek. İzmir Adliyesi'nin protokol kapası iç alanında 4 Ocak Cuma günü düzenlenecek anma töreni saat 10.00'da başlayacak.

Kahraman polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu İzmir Adliyesi önünde bir heykeli bulunuyor.

İZMİR, ()

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