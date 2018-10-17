Yeniden Baro Başkanı seçilen Altun, mazbatasını aldı

BURSA Barosu'nda yeniden başkan seçilen Avukat Gürkan Altun ve yönetimi mazbatasını alarak göreve başladı.

Düzenlenen törende Bursa Adalet Sarayı önündeki Atatürk Anıtı'na Genel Kurul Divan Başkanı ve genç avukatlarca çelenk konuldu. Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Ulu Önder Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda mazbata töreni gerçekleştirildi. Divan Başkanı Avukat Cumhur Özcan, kısa konuşmanın ardından Bursa Barosu’na yeniden başkan seçilen Avukat Gürkan Altun’a İlçe Seçim Kurulu’nca hazırlanan mazbatasını verdi. Altun, mazbatasını aldıktan sonra teşekkür konuşması yaptı. Kongre ve seçim sürecinin centilmence geçtiğini, kazananın Bursa Barosu olduğunu söyledi. Altun törene katılan rakibi son secimdeki diğer başkan adayı Avukat Şerafettin Yavuz’u kürsüye davet etti. Yavuz, Altun’a çiçek takdim ederek kutladı. Tören Bursa Barosu’nun yönetim, denetim ve disiplin kurulları ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) delegeleri arasında görev devir teslimi yapılmasıyla son buldu.