Yenice'de Ihlamur teras törenle açıldı

Bülent DİKTEPE/YENİCE(Karabük),() - KARABÜK’ün Yenice ilçesinde, belediye tarafından ilçeyi kuş bakışı gören tepeye yaptırılan Ihlamur Seyir Terası törenle açıldı.

Yenice Belediyesi tarafından yaptırılan Ihlamur Seyir Terası törenle açıldı. 8 milyon liraya mal olan 70 bin metrekarelik alan içerisinde restoran, kafeterya, mescit ve 29 bungalov ev bulunan Ihlamur Seyir Terasında düzenlenen törende konuşan Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, "Tamamı belediyemiz iş gücü ile yapılan projemize yaklaşık 8 milyon TL. gibi çok büyük bir para harcadık. Bu projede emeği olan bürokratından, işçimize herkese teşekkür ediyorum. Biz burayı seçim yatırımı olarak değil, ilçe turizminin geleceği için yaptık" dedi.

Şeker Kanyonu'na HES inşaatının yapılmaması gerektiğini ifade eden Çaylı, "Oraya HES yapılırsa Yenice’nin turizmi bitirilir. Yenice karanlığa gömülüyor. Yenice, Şeker Kanyonuna HES'i yaptırmayacak. Aslında çok söylemek istediğim şey var ve içim dolu. Hiçbir şey söylemiyorum. Ben hiçbir şey söylemediğim zaman birilerine her şeyi söylemiş oluyorum" diye konuştu.