Yeni yıla sağlıklı girme önerileri

YAŞAR Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ruhan Aşkın Uzel, sağlıklı bir yılbaşı menüsü için öneriler sundu. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmesi hindi etinin dikkat çeken faydalarına da değinen Uzel, "Fazla besin alımından sonra hazımsızlığı önleyeceği düşüncesi ile tüketilen gazlı içeceklerden uzak durmalı" dedi.

Yılbaşı gecesi gibi özel günlerde aşırı beslenmenin uyku ve sindirim problemlerinin yanı sıra gıda zehirlenmesine yol açabileceğini belirten Yaşar Üniversitesi MYO Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ruhan Aşkın Uzel, "Yılbaşı gecesinde yağ ve şeker içeriği fazla olan besinlerin tercih edilmesi, hazırlanan yiyeceklerin kısa sürede tüketilmesi, meze ve kuruyemiş tüketimi bazı rahatsızlıkları tetikleyebilir. Bu rahatsızlıkların başında yer alan mide gerginliği tansiyonun yükselmesine dolayısıyla kalp rahatsızlıklarının artmasına neden olur. Bu nedenle yılbaşı sofrasında yapılabilecek yanlışlıkların en başında gün içinde öğün atlanarak beslenme, fazla besin alımından sonra hazımsızlığı önleyeceği düşüncesi ile tüketilen gazlı içecekler gelmekte" dedi.

HİNDİ EN İYİ MUTLULUK VEREN ALTI GIDA ARASINDA

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmesi hindi etinin bitter çikolata, kuşkonmaz, yer elması, muz ve yoğurt dışında mutluluk veren en iyi altı gıda arasında yer aldığını anlatan Uzel, şunları söyledi:

"Mutluluk veren en iyi altı gıda arasında yer alan hindi eti, içerdiği triptofan aminoasiti ile serotonin adı verilen mutluluk hormonunu uyarır. Yağ içeriği çok azdır. Derisi alınmış hindi etinin 30 gramında sadece 1 gram yağ bulunmakla birlikte, söz konusu yağın büyük bir çoğunluğu çoklu doymamış yağ grubundandır. 150 gramlık porsiyonunda yaklaşık olarak 220 kalori bulunur. Söz konusu miktar, günlük tavsiye edilen folik asit ihtiyacının neredeyse yüzde 50’sini karşılayabilmektedir. B12 vitamini açısından da zengindir. B12 vitamini alyuvar yapımındaki faydasıyla, kansızlığın önlenmesi ve hücre gelişimi için gereklidir. Bir porsiyon hindi eti erkek ve kadınların günlük B12 vitamini gereksiniminin tamamına yakınını karşılamaktadır."

'HAFİF SEBZE AĞIRLIKLI MEZELER TERCİH EDİLMELİ'

Uzel, yılbaşı gecesi neler tüketilebileceğini ise şöyle anlattı:

"Yılbaşı sofrasında kızartılmış ya da kavrulmuş yiyecekler yerine daha hafif, haşlanmış, ızgarada pişirilmiş veya buğulama ile fırında pişirilmiş yiyecekler tercih edilmeli. Vitamin, mineral ve posa içeriği yüksek salata ve zeytinyağlı sebzeler mutlaka menüde bulunmalı. Meze tüketimi varsa patlıcan ezmesi, yoğurtlu havuç gibi hafif sebze ağırlıklı mezeler tercih edilmeli. Çok fazla çeşitte ve yağlı besin tüketimi mide bulantısı, hazımsızlık, gibi sağlık problemlerine yol açacağından mümkün olduğu kadar yağsız, az çeşitte besin tüketilmeye özen gösterilmeli. Bu bağlamda özellikle hindi, tavuk gibi etlerin derileri ve görünen yağları atılmalı. Karbonhidrat grubunda yer alan pilav, makarna, çorba, dolma, ekmek, kestane gibi enerji değeri yüksek olan besinler kan şekerini hızla yükseltirler, bu nedenle karbonhidrat grubundan yeterli miktarda 1-2 tür besin seçilmelidir. Ağır hamur tatlıları yerine süt tatlıları veya kabak tatlısı gibi daha hafif tatlılar tercih edilmeli. Ayrıca yatmadan 2 saat önce yemek tüketimi sonlandırılmalı."

İZMİR, ()

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