Yeni yıl öncesi Karşıyaka’da denetimler sıklaştı

KARŞIYAKA Belediyesi, yeni yıl kutlamaları öncesinde, vatandaşların yoğun alışveriş yaptığı işletmelere yönelik denetimler yaptı. Gıda ve alkol satılan mekanlarda ruhsat, hijyen ve bandrol kontrolü gerçekleşti. Kurallara uymayan işletmeler için yasal işlem yapıldı, işletme sahipleri uyarıldı.

Karşıyaka Belediyesi Ruhsat- Denetim ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yılbaşı alışverişleri için vatandaşlıkların sıklıkla kullandığı işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Mekanların ruhsatları, mutfak için hijyen koşulları ve ürünlerin bandrolleri tek tek kontrol edildi. Kurallar konusunda işletme sahipleri uyarıldı. İşgaliye konusunda belirlenen kurallara uyulması istendi. Yasaklara uymayan mekanlar için yasal işlem başlatıldı.

İZMİR, ()

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