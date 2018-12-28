Yeni yıl için 'sağlık' uyarıları

ANTALYA, () - MEMORIAL Antalya Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Tülay Kadıoğlu Şipal, sağlıklı bir yıl geçirmek için alınması gereken kararlar hakkında bilgi verdi. Tülay Kadıoğlu Şipal, yeni yılı güzel geçirmek için öncelikle sağlığa dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, şu önerilerde bulundu:

"Sağlıklı beslenin: Sağlıklı olmanın yolu dengeli ve düzenli beslenmekten geçmektedir. Vücuda zarar veren beyaz şeker, tuz ve beyaz un gibi gıdalar mümkün olduğunca az kullanılmalıdır. Sebze, meyve, tahıl grubu ve iyi protein kaynaklarından zengin öğünler tüketerek hem daha sağlıklı hissetmeyi hem de daha dinç olmayı sağlar.

Sigarayı bırakın: Yeni yılda tütün ürünü kullananların kendilerine verebileceği en güzel hediye sigara vb ürünleri bırakmaktır. Tütün ürünlerinin yarattığı zararlardan kurtularak daha sağlıklı bir hayata adım atılabilir.

Alkolü azaltın: Sosyal ortamda tüketilen alkol miktarına dikkat edilmelidir. Yoğun alkol tüketimi zamanla karaciğeri yorar ve sağlık sorunlarına neden olabilir.

Kahve tüketimini azaltın: Yoğun iş hayatında çalışırken daha aktif dinamik ve uyanık hissedebilmek için kahve tüketimi fazla olabilmektedir. İçerdiği kafein maddesi ile her geçen gün kahve içmek için istek artar ve bir nevi bağımlılık ortaya çıkar. Her şeyde olduğu gibi kahve tüketiminde de azı karar çoğu zarardır. Günde 2-3 fincandan fazla kafein içeren içecekler içmemeye dikkat edilmelidir.

Egzersiz yapın: Sağlam bir bedenin olmazsa olmazı egzersiz yapmaktır. Kişilerin hayatında sporun düzenli bir yeri olması daha dinamik hissetmeyi sağlar. Haftada 3-4 gün yapılan 45 dakikalık yürüyüşler daha sağlıklı ve zinde hissetmeyi sağlar.

Düzenli uyuyun: Uyku vücudumuzun en temel ihtiyaçlarındandır. Günlük 8 saat uyku günlük yaşam kalitesini belirgin olarak artırır. Geceleri salınımı artan melatonin hormonu ile hem hastalıklardan hem de yaşlılığın etkilerinden korunmak mümkündür.

Stresi azaltın: Sağlıklı ve mutlu bir hayatın en büyük düşmanlarından biri strestir. Günümüzde çoğu insan stres altında çalışmakta veya yaşamaktadır. Stresi azaltmanın yolları aranmalıdır. Doğayla daha çok iç içe olmak, sevilen arkadaşlar ile daha çok vakit geçirmek, hobi edinmek var olan stresi azaltır ve daha mutlu hissetmeyi sağlar."

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