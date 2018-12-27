Yeni yıl hediyeleriyle moral depoladılar

İZMİR'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Servisi'nde tedavi gören çocuklar İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği üyelerinin getirdiği hediyelerle yeni yılı erken kutladı. 2019 yılına hastane odasında girecek çocuklar gitar, kıyafet ve çeşitli oyuncaklarla moral buldu.

Her yıl özel günlerde hastanede tedavi gören çocukları yalnız bırakmayan İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği üyeleri bu yıl da sürpriz hediyelerle onların yüzünü güldürdü. İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan ve dernek üyeleri gönüllülerin desteğiyle aldıkları hediyeleri Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Servisi'nde tedavi gören çocuklara getirdi. Dernek Başkanı Sevil Ozan, servisteki 27, Kemik İliği Ünitesi'nde yatan 34 hasta çocuğa hediyeler getirdiklerini belirterek "Destekçilerimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Her aşamada telefonun ucundalar. Onların katkılarıyla çocukların yüzünü güldürdük. Daha önce gelip servisi süslemiştik bugün de hediyelerini dağıttık. Getirdiklerimiz içinde gitar, keman gibi farklı hediyeler de var. Onun dışında eşofman takımları, çarşaflar ve nevresimler aldık. Onların istediklerini daha önce sorduk. Buna göre alışveriş yaptık" dedi.

Çocuklardan çok güzel tepkiler aldıklarını belirten Sevil Ozan, 8 yaşındaki Mehmet Salih Koçak'ın gitar hediyesiyle çok mutlu olduğunu vurgulayarak "Mehmet Salih odasında yatıyordu. 'Ben gitar istiyorum' dedi. Biz de de fazla gitar vardı. Hediye getirdiğimiz çocuklardan biri şuan serviste olmadığı için elimizde kalmıştı. Onu verdik. Bu kadar çabuk olmasına şaşırdı. Annesi oğlunun sürekli yattığını gitarı görünce hemen ayağa kalktığını anlattı. Ona moral olduk. Moral onlar için çok önemli. Biraz olsun onların yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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