Yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYALI manken Ayça Bölükbaşı, doğum gününü ailesi ve arkadaşlarıyla kutladı. Balonlar ve 'Happy Birthday Ayça' yazılarıyla süslenen kafede doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Bölükbaşı, güzelliğiyle dikkat çekti. 30 yaşına girdiğini belirten başarılı manken, yeni imajıyla da gecenin ilgi odağı oldu. Sarı saçlarını koyu renge boyatan Bölükbaşı, gece boyunca dans edip eğlendi. Yeni yaşının mutluluk ve huzur getirmesini dileyen başarılı manken, hediyelerini ise arkadaşlarıyla açtı.

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