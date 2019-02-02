Yeni: Seyhan tarihi değeri bulacak

Malik GÖDELİNER/ADANA, () - ADANA'da AK Parti tarafından Seyhan Belediye Başkan Adayı gösterilen eski il başkanı Fikret Yeni, düzenlediği basın toplantısında hedeflerini ve projelerini anlattı.

Beraberinde AK Parti İl Başkan vekili Murat Duman, İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan, Seyhan Kadın Kolları Başkanı Hacer Ceylan ile birlikte Seyhan Otel'de düzenlenen toplantıda Adana'nın tarihteki önemine dikkat çeken Yeni, Taşköprü'nün Seyhan'a ayrı bir değer kattığını söyledi. Yeni şöyle konuştu:

"Merkezimizin kararı çerçevesinde Adana'mızın en büyük ilçesi olan ilimizde yaklaşık yüzde 40'a yakın nüfusa sahip olan şehrimizin lokomotifi konumundaki Seyhan Belediyesi'nde Cumhur İttifakı adına AK Parti Belediye Başkan adayıyım. Tabi Seyhan gibi nüfusu itibariyle Türkiye'nin 5'nci büyük ilçesinde eğer aday oluyorsanız, bir çok büyük şehirden daha büyük nüfusa sahip bir ilçede aday oluyorsanız ona göre planlamayı yapıp, ona göre vatandaşlarımızın sorunlarının tespitini yapıp, ona göre proje hazırlama sorumluluğunuz oluyor. Bu çerçeve de benim, partimizin yaklaşık 6 yıldır il başkanlığını yapmış olmam bir avantaj. Seyhan'ı bilen birisiyim."

KENTSEL DÖNÜŞÜM BÜYÜK SORUN

Seyhan'ın en büyük sorununun kentsel dönüşümün yeterli olmaması olduğunu belirten Fikret Yeni şöyle devam etti:

"Bence Seyhan'ın bir an önce yerinden dönüşümün yapılmadığı bölgelerde devletimiz destekli kentsel dönüşümün mutlak suretle orta vadede yani başkanlık döneminde tamamıyla halledilmiş olması gerekiyor. Çünkü kentsel dönüşüm tabanında bir sürü sorunu taşıyor. Kentsel dönüşüm yapılması halinde bir sürü sorunlar çözülecek. Güvenlik sorunu çözülecek çünkü bir çok sokağa iki araba giremiyor. İnsanlarımızın sosyal anlamda mahrum oldukları yaşam imkanları ortaya çıkacak. Birde bence Seyhan'ın temel bir sorunu demeyelim de mahrumiyeti var. Seyhan ilçemiz 729 bin nüfusuyla bence dünyanın sayılı büyük ilçelerinden. İçinden geçen nehri ile içindeki Taşköprü'sü ile çok köklü tarihi olan bir ilçemiz. Ama bu ilçemizin tarihsel bir duruşu yok, tarihsel olarak hatırlanacak bir duruşu yok. Bu da bence Seyhan için ciddi bir sorun bununda gerçekleştirilmesi gerektiği kanaatindeyim."

FOTOĞRAFLI