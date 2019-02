Yeni pazar yeri hizmete girdi

MERSİN, () - MERSİN'de, Tarsus Belediyesi tarafından Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kapalı Semt Pazarı, düzenlenen törenle açıldı.

Törende halkın yoğun ilgisi ile karşılaşan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Başkan Adayı Şevket Can, hayata geçirdikleri projelerden söz etti. Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki pazar yerinin görev süresinde açılan 2'nci pazar yeri olduğunu belirten Can, "1 ay içerisinde 2 pazaryeri daha açacağım. Toplam 4 pazaryeri daha açacağım. 6 mahalleye 6 halı saha, 6 değişik mahalleye 6 yaşam boyu, 14 değişik mahalleye 14 cami, 1 cemevi, 10 mahalleye taziye evi yaptık, kendi elektriğimizi üretmeye başladık. 20 milyonluk Berdan 1'inci Etap projemizi bitirdik. Baraja kadar kadar etap etap yapacağız. 15 bin kişilik gösteri merkezini açtık, Kitap Kafe ve Empati Kafe'yi açtık. Eski belediye binasını Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ücretsiz verdik. 129 köyümüzün 110'unda park çalışması bitti. 129 köyümüzün 85'inde parke çalışması bitti. Kapanan belde belediye binalarını restore ederek sosyal yaşam merkezleri haline getirdik. Toplu konut projemize 472 daire ile başladık, etap etap devam edecek" dedi.

Yeniden seçilmesi halinde hizmette destan yazacaklarını dile getirip vatandaşların desteğini isteyen Can, "Ben bütün partililerin adayıyım. Bütün insanların adayıyım. Tarsus'ta Şevket Can'a, Mersin'de Hamit Tuna'ya oylarınızın tamamını istiyoruz. Hamit Başkanımızla birlikte şehrimize daha fazla hizmet etmek istiyoruz. 5 yıldır kapalı olan Şelale Oteli'ni Hamit Başkan'la birlikte açacağız. Hayvanat bahçesine giden mesire alanındaki köprüyü genişleteceğiz. Trafik ve otopark sorunlarını ortadan kaldıracağız. Yeni yolların açılması için kamulaştırmaları hızlandıracağız. Toplu konut projelerine devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Can, konuşmasının ardından Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ve diğer katılımcılar ile birlikte pazar yerinin açılış kurdelesini kesti.



