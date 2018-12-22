'Yeni Müzemizi Eski Yerinde İstiyoruz' kampanyası

ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANSİAD) öncülüğünde bir araya gelen STK'lar, kent merkezindeki Antalya Arkeoloji Müzesi'nin, bulunduğu alanda çağdaş bir mimariyle yeniden yapımı için 'Yeni Müzemizi Eski Yerinde İstiyoruz' adıyla kampanya başlattı.

Antalya Müzesi'nin EXPO alanına taşınmasının gündeme gelmesi üzerine STK'lar müzenin mevcut yerinde korunarak çağdaş bir mimariyle yeniden inşa edilmesi için çağrıda bulundu. ATSO ve ANSİAD'ın davetiyle Kaleiçi'nde Suna - İnaç Kıraç Vakfı'na ait AKMED'de 'Yeni Müzemizi Eski Yerinde İstiyoruz' adıyla Prof. Dr. Yusuf Örnek'in moderatörlüğünde yapılan toplantıya ATSO Başkanı Davut Çetin, ANSİAD Yüksek Danışma Kurulu ve ANSİAD Müze Komitesi Başkanı Hilmi Ünsal, Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı (TAÇ) Başkanı Mimar Dr. Sinan Genim, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, ANSİAD Başkanı Sadi Kan, Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, Mimarlar Odası Başkanı Özge Köksal, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Balcı, YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege, Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Şube Başkanı Ayla Yüksel, ANTİKAD Başkanı Aynur Doğan, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, Şehir Plancıları Odası Başkanı Ebru Manavoğlu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, ANTGİAD Başkanı Mustafa Cengiz, ASBİAD Başkanı Mustafa Emre Şandan, Antalya Tabip Odası Başkanı Nursel Şahin, Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı Tuncay Neyişçi, AGİDER Başkanı Figen Sayın Yıldıran, KONYSİAD YK Üyesi Cihan Taşkın, POYD'u temsilen Ülkay Atmaca ve sayıda STK temsilcisi katıldı.

ATSO Başkanı Davut Çetin, müze konusunun yıllardır ATSO'nun gündeminde olduğunu kaydetti. Antalya Müzesi'nin dünya çapında bir mimariye kavuşması ve yanındaki kamu kurumlarına ait 40 dönüm alanında da dahil edilerek büyütülmesi için çalışma yaptıklarını belirten Davut Çetin, "Bu talep doğrultusunda yazışmaların yapıldığını, konunun Bakanlık nezdine taşındığını ancak halen bir sonuç alınamadığını kaydetti.

'DÜNYA ÇAPINDA BİR MİMARİYLE KENTE KAZANDIRALIM'

Başkan Çetin, “En son Karayolları'ndan, biz bu araziyi vermeyiz diye bir yazı geldi. Son günlerde de müzenin EXPO'ya taşınacağı konusu kamuoyunda yer almaya başladı. Müze'nin EXPO'ya taşınmasına karşıyız. Dünyanın en zengin koleksiyonlarından birisini barındıran bu müzeyi, turisti kent merkezine daha fazla çekecek, Antalya'ya değer katacak dünya çapında bir mimariyle kentimize kazandırmamız gerekiyor. Bu talebimizi hep birlikte dile getirmeliyiz. Kentteki tüm STK'lar tek vücut olalım. Hep birlikte olalım, şehir olarak bir hedefe doğru yürüyelim. Böyle bir birlikteliği sağlarsak, Hükümetimizin de, yerel yöneticilerimizin de desteğini alırız" diye konuştu.

'MÜZE ADASI'

ANSİAD Müze Komitesi Başkanı Hilmi Ünsal da mevcut müzenin 30 dönümlük alan üzerine 1972'de yapıldığını söyledi. Müzenin hemen yanındaki kamu arazileriyle birleştirilip büyütülmesini tavsiye eden Ünsal, "İşte onun için 'Yeni Müzemizi Eski Yerinde İstiyoruz' diyoruz. Burayı bir müze adası haline getirebiliriz. Antalya olarak Antalya'yı sevenler olarak bu hayali hep birlikte gerçeğe dönüştürelim istiyoruz" dedi.

'KENTİN DIŞINDAKİ MÜZEYE KİMSE GİTMEK İSTEMEZ'

Dünyada mimarileriyle bulundukları kentlerle özdeşleşmiş müzelerden örnekler veren TAÇ Vakfı Başkanı Mimar Dr. Sinan Genim da şunları kaydetti:

"Dünyada hiçbir ülkede Türkiye'deki kadar kültür birikimi ve tarihi eser yok. Ama bu zenginliği gerektiği gibi pazarlayamıyoruz. Genim, Londra, New York, Bilbao, Paris gibi kentler sembol mimari yapılarla müzecilik alanında ün yapmış ve turizmden büyük gelir elde etmiş. Bu müzelerin koleksiyonları bulunmamasına rağmen sadece mimari yapılarıyla 1.5-2 milyon ziyaretçi çekiyor. Kentin 30-40 kilometre dışındaki bir müzeye kimse gitmek istemez."

STK başkanları da Antalya Müzesi'nin EXPO Alanı'na taşınmasına karşı olduklarını belirterek, kampanyaya destek vereceklerini ifade etti.

STK temsilcileri 'change.org'da 'Yeni Müzemizi Eski Yerinde İstiyoruz' adıyla başlatılan kampanyaya destek çağrısında bulundu.

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