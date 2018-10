Yeni halı saha cuma günü açılıyor

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'de Tarsus Belediye Başkan Şevket Can, Bahçe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan halı sahanın cuma günü açılacağını söyledi.

Başkan Can, hizmetleri gelen talepler doğrultusunda yaptıklarını belirterek, "Genele hitap eden hizmetlerimize ek olarak mahallelerden gelen talepleri de hizmet süremiz boyunca göz önünde bulundurduk. Diğer yandan sporun gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak faydalı bireyler olmaları yolundaki katkısını da biliyoruz. Bahçe mahallemizde de bu hizmetimizi yapmayı planlamıştık. Çok şükür açılışını yaparak hizmete açacağız" dedi.

Can, herkesi cuma günü Bahçe Mahallesi Soyupark Parkı içerisinde gerçekleştirilecek kurdele kesimine davet etti.



