Yeni girişimciler sertifikalarını aldı

İZMİR Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası'nın, İŞKUR Karabağlar Hizmet Merkezi ve KOSGEB Kuzey Müdürlüğü desteği ile düzenlediği uygulamalı girişimcilik eğitiminde başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kursiyerlere sertifikalarının dağıtıldığı törene İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut, İŞKUR İlçe Hizmet Merkezi Müdürü Yalkın Altun ile oda başkanları katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Odası Başkanı Paşa Çakmak, 32 saatlik eğitimlerle girişimciliğin püf noktalarını kursiyerlere aktardıklarını söyledi.

Karabağlar Kaymakamlığı ile İzmir Birliği'nden aldığı desteklerle eğitimleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Çakmak, "Yapılan istatistiki çalışmalara göre işyerini KOSGEB eğitimine katılarak açanların yüzde 90'ı çok kritik olan ilk üç yıl ayakta kalmayı başarıyor. Girişimcilik eğitimine katılmadan açanların ise yaklaşık olarak yüzde 60'ı bir yıl olmadan işyerini kapatıyor. Eğitimlerimizi tamamlayan arkadaşlarımızın eğitime başlamadan önceki bakış açısı ile şu anki bakış açısı arasında ciddi fark oluştuğunu düşünüyorum. Eksiklerinizi görmeden işyerini açtığınızda hem kendinize hem çevrenize zarar verirsiniz. Bu çerçevede eğitimlerimizin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Piyangocular Odası'nın eğitimlerini çok önemsediğini belirten İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ise, "Bir ülkedeki başarılı girişim sayısı ne kadar fazla ise o ülkenin gelişmişlik derecesi o kadar yüksektir. Girişimci varsa, işyeri varsa işsizlik azalacak demektir. Eğitimi tamamlayıp KOSGEB destekleri ile işletme açacak olanların açılışlarına katılmak da bizi mutlu edecektir" dedi.

Girişimciliğin vizyon, değişimcilik ve yaratıcılık istediğini kaydeden Mutlu, "Girişimciler yeni işletmeler kurarak ekonomik hayatı canlandırırlar, istihdam artışında önemli bir rol oynar, toplumsal gelişmeye katkı sağlarlar. Girişimci olmak için, vizyon sahibi olmak, cesur ve kendine güven duymak, fırsatları görmek ve kararlı olmak gerekir. Hata da yapsanız ders almasını bilecek, en önemlisi ahilik kültürünün temeli olan iyi ahlak, doğruluk ve dürüstlük ilkelerini terk etmeyeceksiniz. Üretim ve kaliteye önem verilmemesi, satış ve hizmet için uygun teknolojinin seçilmemesi, yetersiz işletme sermayesi, kalifiye elemanlarla çalışamama, kaynak yetersizlikleri, kurumsallaşamama işletmelerin kısa ömürlü olmasına neden olur" diye konuştu.

Genç girişimcilere önerilerde de bulunan Mutlu şunları söyledi:

"Fizibilite etüdünü çok iyi hazırlamanız, işletmenizin yerini iyi seçmeniz gerekir. Birliğimizin 'Alo Esnaf İzmir Projesi' web sayfasını ziyaret ederek işyeri açacağınız semtte sizinle aynı işi yapan kaç esnaf var ya da kaç kişi yaşıyor öğrenebilirsiniz. Piyasadaki gelişmeleri takip ederek sahip olduğunuz teknolojileri sürekli yenilemelisiniz. Ar-Ge ve inovasyon önceliğiniz olmalı."

Belge almaya hak kazanan girişimci adaylarını tebrik eden Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç ise esnaf teşkilatının ekonomiye ve kalkınmaya katkı veren çalışmalar yaptığına değindi. Kaymakam Tunç, esnaf teşkilatının benzer çalışmalarına Karabağlar'da kaymakamlığa bağlı tüm kurumlarla destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

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