Yeni Ekonomi Programı olumlu bulundu

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve gelecek 3 yıl için Türk ekonomisinin vizyonunu ortaya koyacak olan Orta Vadeli Program(OVP) olar adı, 'Yeni Ekonomi Programı' (YEP) olarak değiştirilen model, Egeli iş dünyasında olumlu karşılandı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, YEP”in Türkiye'nin şu andaki ekonomik gerçekliklerini dikkate alarak hazırlanmış gerçekçi bir program olduğunu dile getirdi. Türk sanayicisinin ve ihracatçısının yeni yatırım için ekonomik istikrar ve motivasyona ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçildiğini ifade eden Eskinazi, YEP'te 2021 yılına kadar hedeflenen 2 milyon yeni istihdamın sağlanabilmesi yatırımcıya güven aşılanması gerektiğini, Yeni Ekonomik Programı ve sonrasında atılacak adımların bu anlamda hayati önemde olduğunu vurguladı. Kamuda 76 milyar liralık tasarruf sağlaması hedeflenen Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi'nin kurulmasını da yerinde bulduklarını anlatan Eskinazi, "Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi gelir artırıcı önlemleri hayata geçirirken, toplumsal hassasiyetleri dikkate alarak hareket etmelidir. Özellikle vergiler içinde dolaylı vergilerin oranı düşürülmelidir. Bunun için yapısal reformları gerçekleştirme süreci disiplinli bir şekilde takip edilmelidir" dedi.

'İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY REEL DÖVİZ KURLARINDA İSTİKRAR'

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Yeni Ekonomi Programı'nda özellikle enflasyona gereken önemin verildiği görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Ancak geçmişte ve halen yaşadığımız süreçlerden de gerekli dersleri çıkarmamız, bir daha da yerli üreticinin rekabet gücünü zayıflatan düşük reel kur dönemine dönmememiz gerekiyor. Programda enflasyon hedeflerinin az da olsa altında bir kur artışı öngörülmesi bizleri biraz düşündürmüştür. İhtiyacımız olan şey reel döviz kurlarında istikrar, düşük enflasyon, düşük faiz ve yatırım çekişli ihracata yönelik büyümedir. Programda cari açığı düşürmek için ithalata bağımlılığın azaltılmasına ve ihracatın artırılmasına yönelik önlemleri çok önemli ve anlamlı buluyoruz. Bu noktada biz sanayicilere önemli görevler düşüyor. Bizler de bu görevleri devletin desteği ve yol göstericiliğinde yerine getirmeye çalışacağız. Yapılması gereken öncelikli sektörel yatırımlar için uygun mikro-klimanın yaratılmasıdır. Biz İzmirli sanayiciler olarak bir araya gelecek ortak akıl ile bu süreçte üstlenebileceğimiz rolleri, ithalatın azaltılmasına katkı verebileceğimiz sektörleri belirleyeceğiz."

İZMİR, ()

FOTOĞRAF