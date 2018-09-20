Yeni Ekonomi Programı olumlu bulundu (2)

İZTO: Pusulamız olacak

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, YEP'in iş dünyasının pusulası olacağını belirterek, şöyle dedi:

"Yeni ekonomik program üç ana temel üzerine oturuyor; dengeleme, disiplin ve değişim. Programa göre 2018 için büyüme tahminleri 2020’ye kadar düşürülüyor ancak 2021’den itibaren yüzde 5 büyümeyi sağlayarak sürekli hale getirmek hedefleniyor. Öte yandan enflasyonla topyekun mücadele programı hayata geçiriliyor. Gıda enflasyonu ile çok daha etkin mücadele edilmesi ve 2021 yılında enflasyonun yıllık yüzde 6’ya kadar indirilmesi hedefleniyor. Umuyoruz ki program, 2023'e giden yolda sıçrama döneminin kapısı aralanacak. Enflasyonu, faiz oranlarını, cari açığı kalıcı şekilde indirmeyi hedefleyen, zamanla sürdürülebilir yüksek büyümeye de ulaşmayı hedefleyen, yerli ve yenilikçi üretim ile ihracatı destekleyen, sermaye piyasalarını derinleştiren, finans sektörüne çeki düzen veren, kamu maliyesini yeniden yapılandıran, özel sektörün kurumsallaşmasını teşvik eden bir programdan söz ediyoruz. Yeni ekonomik program büyüme, enflasyon tahminleri beklentileri karşılıyor. Ancak programda yer alan makroekonomik hedefler gerçekçi tahminlere dayansa da, programın başarısı iş dünyası başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesiyle sağlanacaktır. Bizler bu konuda hem farkındalık yaratmak, hem de projelerle desteklemek için şimdiden çalışmaya başladık."

İZMİR, ()

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