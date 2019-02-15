YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde kurulan semt pazarında esnafla bir araya geldi. Hemşehrileri ile sohbet eden Salman’a esnaftan yoğun ilgi vardı.

Başkan Salman, yeni dönemde her mahalleye bir kapalı pazaryeri yapılacağının da müjdesini verdi. Başkan Salman, “14 mahallemizden biri olan Gaziosmanpaşa Mahallesi semt pazarında esnafımız ile bir araya gelerek yeni dönemde yapımını planladığımız kapalı pazaryerinin müjdesini verdik. Halkın gönlüne girmek, onlarla gönül bağı kurmak en zor iştir. Ben hemşehrilerimin bana göstermiş olduğu yoğun sevgi seli için teşekkür ediyorum. Hem esnafımıza hem de vatandaşlarımıza yeni dönemde daha iyi koşullar sağlayacağız. Bunun sözünü şimdiden veriyorum. Tüm esnafımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum” şeklinde konuştu.



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