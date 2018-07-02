Yeni doğan canlandırma eğitimi alan sağlıkçılara sertifika

ADIYAMAN’da, yeni doğan canlandırma eğitimi alan sağlıkçılara sertifikaları verildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen program kapsamında Adıyaman’da Yeni Doğan Canlandırma Programı (NRP), eğitimi alan sağlıkçılara sertifikaları verildi. Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Eğitim Salonunda düzenlenen eğitim sonrasında sertifika programına İl Sağlık Müdürü Doktor Erdoğan Öz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor Mustafa Kutlu, Kurs Sorumlusu Doktor Selahattin Akar, ebe ve hemşireler katıldı. 3 gün süren eğitim sonunda merkez ve ilçe devlet hastaneleri ile özel hastanelerden katılan doktor, ebe ve hemşirelere eğitim sonunda sertifikaları verildi.

Anne ve bebek ölümlerin azaltılmasında bu tür eğitimlerin önemli katkısı olduğunu söyleyen Öz, "Anne ve bebek ölümlerinin azaltılmasında bu eğitimlerin önemli katkısı olduğunu vurguladı. Eğitimlerin ilimizde düzenli bir şekilde devam edecektir.Hayat kalitelerini belirlemede çok önemli bebeğe yapılan ilk müdahale çok önemlidir" dedi.

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