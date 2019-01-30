Yeni çay bahçesi 1 Şubat'ta açılıyor

MERSİN, () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Yap-İşlet-Devret modeli ile yaptırılan kafe ve çay bahçesi 1 Şubat'ta hizmete girecek.

Yeni Mahalle'deki tesisin, ilçede açılacak 58'inci proje olduğunu belirten Belediye Başkanı Şevket Can, "Burası 10 yıl sonra Tarsus Belediyesi'nin öz kaynakları arasına girecek. Bizde bu şekilde cebimizden 1 lira çıkmadan şehrimize böyle güzel bir tesis kazandırmış olduk" dedi.

Musa Bengi İlkokulu karşısındaki kafenin açılışı 1 Şubat Cuma günü saat 16:00'da gerçekleştirilecek.



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