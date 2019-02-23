Yeni Cadde'de sona gelindi

DENİZLİ'deki yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 'Yeni Cadde' projesinde sona gelindi. Kesintisiz ulaşımın yanında, yaya ve araç güvenliğinin ön planda tutulduğu caddede, 50 metre uzunluğundaki çift şeritli köprü inşası da tamamlandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeni Cadde'de süren yapım çalışmalarında sona gelindi. Projeyle, 29 Ekim Bulvarı ve eski Zahire Pazarı arasındaki güzergah birbirine bağlanacak. Yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki Yeni Cadde projesinin tüm altyapı çalışması tamamlandı. Asfaltlama çalışması başlayan yol, çift şeritli, otopark cepleri ve geniş kaldırımlarıyla birlikte inşa edildi. Proje ile caddenin iki yakasını birbirine bağlayan yaklaşık 50 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğinde gidiş- geliş olmak üzere çift şeritli yapılan köprü de tamamlandı.

"DAHA YAPACAK HAYALLERİMİZ VAR"

Büyükşehir Belediye Başkanı AK partili Osman Zolan, kentin sürdürülebilir, güvenli ve modern bir trafik ağına sahip olması için yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Ulaşım projelerimizle şehirlerarası ve şehir merkezimizdeki trafik yoğunluğunu büyük ölçüde rahatlattık. Denizli'mizle ilgili daha yapacak işlerimiz, hayallerimiz var. Yeni Cadde, Denizli'nin büyük bir ihtiyacını karşılayacak. Projemizin köprü ve yan bağlantı yollarının betonarme işlerini tamamladık. Şu an asfaltlama, aydınlatma ve peyzaj çalışmalarımız devam ediyor. Projemiz kentimize ve halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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