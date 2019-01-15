Yeni Boyut Konutları sakinleri tapularını aldı

ANKARA, ()- ANKARA’nın Yenimahalle ilçesi İlkyerleşim Mahallesi’nde bulunan Yeni Boyut Konutları sakinleri tapularına kavuştu.

Konut sahipleri, Batıkent Meydan AVM içerisinde bulunan Sinan Bengier Tiyatro Salonu’nda düzenlenen tapu teslim töreniyle, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın elinden tapu belgelerini aldı. Başkan Yaşar, “Şimdiye kadar bu dairelerin sahibi değildiniz. Bugün ev sahibi oldunuz. Dairenizde ailenizle birlikte huzur ve mutlu bir yaşam diliyorum. Bugün sizlerin mutluluğuna ortak olmaktan onur duydum” dedi.

Konut sakinleri ise "Tapumuz bugün elimize geçti. Artık evimiz var. Tapusuz ev hiçbir zaman sizin değildir. Tapusu olmayan evi ipotek gösterip kredi bile çekemiyorsunuz. Tapularımızı aldığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

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