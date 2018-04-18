Yeni Akhisar Garı 20 Nisan'da hizmete başlıyor

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde şehir içi trafiği düzenlemek amacıyla bir süre önce başlatılan Akhisar Şehir Geçişi Projesi'nde sona gelindi. Proje kapsamında tren seferlerinin 20 Nisan Cuma gününden itibaren Yeni Akhisar Garı'ndan yürütülmesinin planlandığı bildirildi.

Akhisar ilçe merkezini ikiye bölen demiryolunun kaldırarak trafik yoğunluğunun bir nebze olsun rahatlatmak amacıyla bir süre önce "Akhisar Şehir Geçişi Projesi" için çalışma başlatıldı. TCDD 3. Bölge Müdürlüğü'nce eski 11 bin 938 metre uzunluğundaki tek hat demiryolundaki 13 adet hemzemin geçitin iptal edilmesiyle birlikte demiryolu 4 bin 244 mere kısalarak 7 bin 694 metrelik hatta hizmet verecek hale getirildi. Akhisar Gıda ve Tekstilciler Çarşısı arkasında yeni bir istasyon yapıldı. TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İzmir Trafik ve İstasyon Yönetimi Servis Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Akhisar Şehir Geçişi Projesi kapsamında tren trafiğinin 20 Nisan Cuma gününden itibaren Yeni Akhisar Garı'ndan yürütülmesinin planlandığı bildirildi. Konu ile ilgili bilgi veren TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de Akhisar Şehir Geçişi Projesi'nde, birkaç eksikliği de tamamladıktan sonra tren trafiğinin yeni hatta başlayacağını son incelemeleri yerinde yaptıklarını söyledi. Milletvekili Aydemir, çevre düzenlemesine destek veren Akhisar Belediyesine teşekkür edip, kalan kısa mesafedeki bir alanın da Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanmasını beklediklerini belirtip, projenin Akhisar'a hayırlı olmasını diledi. Öte yandan Yeni Akhisar Gar'ı etrafından yeni şehir içi hattı oluştuğundan her 10 dakikada bir şehir içi minibüsü hareket edeceği bildirildi.

Yeni Akhisar Gar'dan geçecek olan yolcu trenlerinin saatleri ise şöyle olduğu belirtildi:

"32010 sefer sayılı tren Balıkesir-Basmane, varış 06.50, kalkış 06.53 22006 sefer sayılı tren Eskişehir-Basmane, varış 08.57, kalkış 09.01;

32011 sefer sayılı tren Basmane-Balıkesir, varış 09.17, kalkış 09.20 32001 sefger sayılı tren Basmane-Balıkesir, varış 10.57, kalkış 10.59;

32002 sefer sayılı tren Bandırma Şehir-Basmane, varış 12.01, kalkış 12:06; 72012 sefer sayılı tren Balıkesir-Basmane, varış 16:29, kalkış 16.31;

32003 seuer sayılı tren Basmane-Bandırma Şehir, varış 16.30, kalkış 16:32, 32009 sefer sayılı tren Basmane-Balıkesir, varış 20:30, kalkış 20.35,

32004 sefer sayılı tren Balıkesir-Basmane, varış 20.34, kalkış 20.39 32005 sefer sayılı tren Basmane-Eskişehir, varış 21.48, kalkış 21.50."

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), ()

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