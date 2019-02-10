'Yeni Adana İmar İnşaat, uygun fiyatla ev sahibi yapıyor'

ADANA, () - ADANA Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Yeni Adana İmar İnşaat'ın dar gelirli vatandaşları uygun fiyatlarla ev sahibi yapma hedefinde başarı sağladığı açıklandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin iktisadi teşekkülleri arasında bulunan Yeni Adana İmar İnşaat A.Ş., Başkan Hüseyin Sözlü’nün 5 yıllık hizmet döneminde dar gelirlileri ev sahibi yapıp, inşaat sektöründe düzenleyici rol üstlendiği belirtildi. İmar planına uygun, depreme dayanıklı, sağlıklı, ucuz konutları ve iş yerlerini Adanalıların kullanımına sunan Yeni Adana İmar İnşaat A.Ş., 2014 yılından bu yana uygulamaya koyduğu Sarıçam İlimtepe Konutları Projesi’nde 110 adet villa ve 156 dairenin yapımını tamamlayarak, hak sahiplerine teslim etti. Yeni Adana İmar İnşaat A.Ş.’nin aynı projenin ikinci etabı olarak sürdürdüğü 172 konut ve 5 işyerinin inşaatını önümüzdeki haziran ayında tamamlayacağı belirtildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Acar ve Genel Müdür Ertan Aşrak’ın koordinesinde planlı, hızlı, etkin, şeffaf, adil ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışma yürüten Yeni Adana İmar İnşaat A.Ş., devralınan 15 milyon liralık borç yükünden kurtarılıp, kârlı bir şirket haline getirildiği bildirildi. Uzun dönemde yeni projelerle ve daha uygun fiyatlarla Adanalıları evsahibi yapmayı amaçlayan Yeni Adana İmar İnşaat A.Ş., arsa alımlarında da atılım yaptı. 2017 yılında 69 bin 929 metrekare arsa satın alan belediye şirketi, 2018 yılında portföyüne 91 bin 237 metrekare arsayı dahil ederek, sahip olduğu arsa stoğunu 160 bin 866 metrekare yükseltti.

Genel Müdür Ertan Aşrak, 5 yıl önce iflasın eşiğinde olan, borç batığındaki Yeni Adana İmar İnşaat A.Ş.’nin elde ettiği başarı destanında inançlı, azimli ve disiplinli çalışmanın yattığını vurguladı. Ertan Aşrak, “Göreve geldiğimizde şirketin müteahhitlere 7 milyon 700 bin lira, bankalara 4 milyon 400 bin lira kredi borcu vardı. Vergi ve SGK prim borcu ile personele 4 aylık maaş ödemesi yapılamıyordu. Toplam 15 milyon lira borçla devraldığımız şirketini Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü’nün ortaya koyduğu inanç, irade, kararlılık ve çalışma azmiyle ayağa kaldırdık" dedi.

'YARIM KALAN PROJELERİ TAMAMLADIK, ATILIMA GEÇTİK'

Göreve geldiklerinde şirketin yarım kalan projelerinin tamamlama öncelik verdiklerini anlatan Genel Müdür Ertan Aşrak, “İlk iş olarak 2008’de temeli atılan Karahan Yeşil Vadi Konutları Projesi kapsamında 43 adet bahçeli tripleks villa inşaatını hızlandırıp, tamamladık. Yine bu proje kapsamında 67 adet villa tipi konutun inşaatını tamamlayıp, satışını gerçekleştirdik. Çok katlı inşaatlarımızda 156 dairenin imalatını yapıp, hak sahiplerine teslim ettik. Bir yandan şirketin borçlarını kapatıp, yarım kalan projeleri tamamlarken, diğer yandan yeni projeler planladık. Sarıçam’da uygulamaya koyduğumuz İlimtepe Konutları Projesi’nde 110 adet villa ve 156 dairenin yapımını gerçekleştirip, hak sahiplerine teslim ettik. Aynı projenin ikinci etabı olarak sürdürdüğümüz 172 konut ve 5 işyerinin inşaatında yüzde 90 seviyesine geldik. Önümüzdeki haziran ayında bu inşaatlarımızı da tamamlayacağız" diye konuştu.

'FİNANSAL AÇIDAN GÜÇLÜ YAPIYI TESİS ETTİK'

Adana halkını kaliteli, ucuz, sağlıklı, konforlu konutlara kavuşturma hedefinde finansal açıdan güçlü bir yapıyı tesis etmek için faaliyet alanlarını genişlettiklerini kaydeden Ertan Aşrak, “Şirketimiz, inşaat sektörünün yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yetkilendirmesiyle parkmetre hizmetini yürütüyor. ASKİ’de alt yüklenici olarak personel ve taşıt çalıştırma ve sayaç alım işlerini yüklendik. Bu sayede şirketimizin kârlılığını arttırıp, Adana’nın imarlı, sosyal ihtiyaçları karşılayan, uluslararası kalite standartlarına sahip konut ve işyeri ihtiyacını karşılamayı sürdürüyoruz" dedi.

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