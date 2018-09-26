Yenenler, 'Koza' için geliyor

BURSA,()-“ULUSLARARASI Lions Kulüpleri Birliği” olarak yaşanılan bölgeye katkıda bulunmak üzere başlatılan Nilüfer Belediyesi Lions Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi projesine katkı sağlamak için Koza Lions Kulübü tarafından gerçekleştirilen Koza Güz Şenliği yarın Club Bademli’de gerçekleştirilecek. Geliri Hasta Konuk Evi’ne aktarılacak olan etkinlikte, birbirinden güzel etkinliklerin yanı sıra Nurdan Yenenler oğlu Eser Yenenler’in de katılımıyla “Hayata Sağlıklı Dokunuşlarım” kitabını imzalayacak.

Koza Lions Kulubü Başkanı Muazzam Yazıcı, “2017-2018 yılı hizmet döneminde Alzheimer hastalarının ücretsiz yararlanabileceği Nilüfer Belediyesi Lions Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi için çalışıyor ve fonunu projemize aktarabileceğimiz organizasyonlar düzenliyoruz. Koza Güz Şenliği de bu anlamlı ve büyük organizasyonlardan birisi olarak gerçekleştirilecek. Dünyada 2030 yılında 115 milyon Alzheimer hastası olacağı tahmin ediliyor. Farklılık yaratmak ve farkındalığı yaratmak adına, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olan etkinliğimizin güzel geçeceğine inanıyorum” dedi.

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