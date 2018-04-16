Yemliha'da yağmur ve bereket duası edildi

KAYSERİ,() - KOCASİNAN Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha Mahallesi’nde geleneksel olarak düzenlenen bereket ve yağmur duası programına katıldı.

Yemliha Mahalle Muhtarlığı tarafından her yıl bahar mevsiminde organize edilen programa AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve mahalle sakinleri katıldı.

Yağmur duasına katılarak, mahalle sakinleriyle birlikte dua eden Başkan Çolakbayrakdar “Çalışkan ve özverili Yemlihalı hemşehrilerimin her zaman yanlarındayız. Kocasinan Belediyesi olarak ilçe sakinlerimize 7 gün 24 saat hizmet ediyoruz. Özellikle ilçe merkezimizin yanı sıra kırsal mahallelerimize de ihtiyaçlarına göre yatırımlar yapıyoruz. Çalışmalar kapsamında Yemliha mahallemize pazar yeri, meydan ve yeni yollar kazandırdık. Yapılan her hizmetin, bölge sakinlerinin beğenisini kazanmış olduğunu gördük. Bize düşen de farklı ihtiyaçları olan vatandaşlarımızı mutlu edebilecek çözümler üretmek ve kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın beklentilerini hızlıca karşılamaktır. Hizmetlerimizle kırsal mahallelerin güzellikleri daha da artacak ve mahallelerimizin değerlerine değer katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yapılan yağmur dualarının kabul olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, ardından çiftçinin mahsulünü sürmede yardımcı oldu. Traktör üstünde tarla süren Başkan Çolakbayrakdar, mahalle sakinlerinden tam not aldı.

FOTOLU