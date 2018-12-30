Yemen’e sessiz kalmadı, tostunu kampanyaya bağışladı

Arzu ERBAŞ/RİZE()-RİZE’de, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan, 'Yemen’e Sessiz Kalma' yardım kampanyasına 453 bin lira bağışta bulunuldu. Kentte okuyan bir öğrenci de, harçlığı olmadığı için elindeki tostunu bağış kutusuna atarak kampanyaya destek oldu.



Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, geldiği Rize’de, İl Müftüsü, Türkiye Diyanet Vakfı Rize Şube Başkanı İsmail Yalçın’ı ziyaret etti. Polat’a 'Yemen’e Sessiz Kalma' kampanyası kapsamında Rizeli vatandaşların, Rize Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Rize Şubesi’ne yaptığı 453 bin liralık bağışlar teslim edildi.

'TOSTUNU BAĞIŞLAMASI BİZLERİ DUYGULANDIRDI'

Bağışlardan ötürü Rize halkına teşekkür eden Polat, Türkiye’nin dört bir tarafından minik Kur’an talebelerinin de harçlıklarını biriktirerek Yemen’e bağışta bulunduğunu dile getirdi, kampanyada tanık oldukları bir olayı da paylaştı. Kentte okuyan bir öğrencinin, harçlığı olmadığı için elindeki tostunu bağış kutusuna atarak kampanyaya destek olduğunu anlatan Polat şunları söyledi:

"Vakfımızın Rize şubesi il genelinde çok sayıdaki okula kampanya kapsamında bağış sandıkları koydu. İl merkezinde bulunan Doğuşçay İlköğretim Okulu’ndaki bir öğrencimiz Cuma günü gittiği camide hocamızın vaazında ‘Yemen için bir öğün yeme’ sözünden etkilenerek bağış sandığına öğlen yemeği için aldığı tostu bırakmış. Belli ki kardeşleri açken tok durmayı kendine yedirememiş. Belki cebinde verecek parası yoktu, o an elinde tost vardı ve bağış sandığına onu bıraktı. Sahabe vari bir davranış biçimi. Böyle bir nesil geliyor olması, bu hassasiyetteki yavrularımızın olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Tost, halen sandığın içinde atılan paralarla birlikte duruyor. Bu manzara bizi çok duygulandırdı”

Türkiye Diyanet Vakfı’nın dünyanın en büyük yardım kuruluşlarından birisi olduğunu ve sadece insani yardım çalışmaları yürütmekle yetinmediğini de kaydeden Polat, insanların yanına sadece yardım toplamak için gidilmemesi gerektiğini, normal zamanlarda da gerekirse köy köy, mahalle mahalle gezilerek vakfın bu zamana kadar yaptığı çalışmalar ve devam eden faaliyetlerle ilgili bilgilendirmeler yapılması gerektiğine de dikkat çekti.



