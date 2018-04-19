Yemek yarışmasını Demirköylü kadınlar kazandı

KIRKLARELİ Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen yöresel ev yemekleri yarışmasını Demirköylü girişimci kadınlar kazandı.

Kırklareli’nde yapılan yöresel ev yemekleri yarışmasında Demirköy ilçesinden Beyhan Üri hamur işlerinde birinci, etlilerde 2’inci. tatlılarda 3’üncü, İlknur Kınay etlilerde ve tatlılarda 4’üncü ve Hatice Erim tatlılarda 2’inci oldu. Juride ise Gülay Kayan yer aldı. Demirköy Belediye Başkanı Muhlis Yavuz, yarışmaya katılan girişimci kadınları yalnız bırakmayıp destek oldu.