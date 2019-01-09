Yedisu'da evde bakım hizmeti 

BİNGÖL Yedisu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen 'Yaşlı ve Engelli Vatandaşlara Evde Bakım Projesi’ kapsamında ilçe merkezi ve köylerde yaşlı, engelli ve hasta olup bakacak kimsesi olmayan 52 ihtiyaç sahibine evde bakım hizmeti sunuluyor.

Yedisu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca yürütülen proje kapsamında yardıma muhtaçlara bakım hizmeti veriliyor. Yedisu Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, ilçede ikamet eden ve evde bakım hizmetlerini yerine getiremeyenlere destek olmak için böylesi bir projenin hayata geçtiğini ifade ederek, "Proje, 6’şar aylık iki dönem halinde 1 yıl boyunca uygulanacaktır. Bu çalışma ile başlıca görevlerimizden olan, toplumun dezavantajlı kesimlerine ulaşmak, onlara destek olmak, onların sorunlarını çözüme kavuşturmak amacını taşımaktayız. Proje, ilçemizde sosyal incelemeler ve hane ziyaretleri sırasında tespit edilen bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli bireylerin bakım hizmetleri, ev temizliği, kişisel bakım gibi ihtiyaçlarının giderilmesini sağlıyor. Amacımız, ilçemizde ikamet eden, evde bakım hizmetini yerine getiremeyen ve sağlık sorunlarıyla birlikte maddi yoksunluk içinde olan bu vatandaşlarımızı kötü yaşam koşullarından kurtarmak, daha sıhhi ortamlar sağlayabilmektir" dedi.

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