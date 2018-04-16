'Yediklerimiz mideyi değil hücreleri beslemeli'

ANTALYA, () - İLERİ anti-aging yaklaşımlarını ülkemizde ilk uygulayan hekimlerden Dr. Ayşegül Çoruhlu, yiyecekler mideyi değil hücreleri beslediğinde iyi hissedileceğini kaydetti.

Dr. Ayşegül Çoruhlu, 'Sağlıklı Yaşam Sohbetleri' kapsamında, Talya Tıp Merkezi'nin konuğu oldu. Talya Tıp Merkezi kurucuları Op. Dr. Mehmet Abay ve Op. Dr. Mehtap Abay'ın ev sahipliğinde gerçekleşen seminerde, 'Alkali Diyet', 'Tokuz Ama Açız', 'Kuantum Beslenme' kitaplarının yazarı Dr. Ayşegül Çoruhlu, tüm diyet önerilerinin eksik bıraktığı parçayı yerine koyan bilgileri Talya Tıp Merkezi hastaları, eczacılar, aile hekimleri ve sektör profesyonelleri ile paylaştı.

Nazım Hikmet Kongre Salonu'nda kalabalık gruba 'kuantum beslenme'ye yönelik bilinmeyenleri anlatan Dr. Çoruhlu, vücutta yıllarca biriken asitlerden kurtulmadıkça kalıcı olarak kilo verilemeyeceğini, kuantum beslenmenin hücre düzeyinde sağlığın ilk şartı olduğunu vurguladı.

Yiyeceklerin mideyi değil hücreleri beslediğinde iyi hissedileceğini kaydeden Dr. Çoruhlu, bol bol alkali su, sebze, baharat tüketmenin de önemini anlattı. Dr. Çoruhlu, bunun yanı sıra uyku, topraklanma, meditasyon, güneşle temas, hafif egzersiz, pozitif ruh hali ve oksijenin vücudu çalıştıran en önemli etkenler olduğunu söyledi.

Op. Dr. Mehtap Abay ise vitamin konusuna dikkati çekerek, Dr. Çoruhlu'ya vitamin takviyeleri ile ilgili düşüncelerini sordu. Dr. Çoruhlu, vitamin takviyesinin gerektiği durumlarda yapılması gerektiğini belirterek, iyi beslenmeyen hücrenin iyi enerji üretemeyeceğini ifade etti.

İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN

Dr. Ayşegül Çoruhlu, "Ekmeği, unlu gıdaları sadece sabah tüketin. Mutlaka limonlu su için. İnek yerine koyun, keçi ürünleri, bitki ve az işlenmiş gıdaları tüketmeye özen gösterin. İşlenmiş, pakete girmiş, raf ömrü uzatılmış, GDO'lu ürünlerden uzak durun" diyerek, bu gıdaların enerji üretirken çok fazla atık çıkardığını, mitokondride çöp ürettiklerini sektör profesyonelleri ile paylaştı.

Dr. Çoruhlu, katılımcıların getirdiği kitapları imzalayarak hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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