Yedikleri yemekten zehirlendiler

SAKARYA'nın Erenler ilçesindeki Et ve Süt Kurumu'nda çalışan 31 personel, yedikleri yemekten zehirlendikleri şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Et ve Süt Kurumu Sakarya Kombina Müdürlüğü personelleri bu sabah mesai başladığında mide ağrısı yaşadıklarını fark etti. Önceki gün kurum yemekhanesinde özel bir yemek firmasının çıkardığı yemekten zehirlendiklerini iddia eden kurum çalışanları durumu yetkililere bildirdi.

Mide bulantısı ve halsizlik şikayeti olan 31 personel, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi(SAÜEAH) ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne gitti.

Acil servislerde muayene edilen hastalar ayakta tedavi edildi. Serum ve iğne tedavisi uygulanan 31 kişi daha sonra taburcu edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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