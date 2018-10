Yedi Renk Tek Yürek Platformu üyeleri Çaycuma'yı gezdi

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki 41 dernek ve federasyonun oluşturduğu 'Yedi Renk Tek Yürek Platformu' üyesi 75 kişi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesini ziyaret etti.

Platformun düzenlediği Zonguldak kültür turu gezisi kapsamında Çaycuma’ya gelen 75 kişi, ilçeyi gezerek yörenin kültürü hakkında bilgi edindi. Ataşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği araçlarla Çaycuma’ya gelen platform üyelerine Çaycuma Belediyesi SEKA Sosyal Tesisleri’nde, yöresel yemeklerden oluşan öğlen yemeği ikram edildi. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da platform üyeleriyle yakından ilgilenerek ilçe tarihi ve yaptıkları projeler hakkında bilgiler verdi. Çaycuma Belediyesi'nin çalışmalarından oluşan sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Yedi Renk Tek Yürek Platformu Başkanı Ömer Erdoğan, Zonguldak’ta dostluğun, kardeşliğin, misafirperverliğin en güzel örnekleriyle karşılaştıklarını söyledi. Zonguldak’ın ilçelerini idare eden kaymakamlar, belediye başkanları ve ticaret ve sanayi odası başkanlarının gezide kendileriyle çok yakından ilgilendiğini ifade eden Erdoğan, "Zonguldak’ın her karış toprağının çok kıymetli olduğunu ve bu topraktan yetişen insanları bu ülkenin önemli bir çimentosu olduğunu dolayısıyla bu ülkenin birliğine en güzel rengi verdiğini burada ikinci günde yaşayarak müşahede ettik. Bundan da mutluluk duyduk. Dolayısıyla böyle bir diyar da bulunmak Anadolu’nun her bir rengini bu önemli renkle buluşturmak çok önemli bir iştir. Bunun bize verme imkanı yarattığı için rabbimize hamt ve dua ediyoruz. Zonguldak pırıl pırıl bir şehir. Ülkemize çok önemli simalar kazandırmış. Zonguldak kalbimizde en güzel köşesinde yerini aldı." dedi

KANTARCI: 'MUTLU İNSANLARIN YAŞADIĞI KENTLERİ YARATMALIYIZ'

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Türkiye’nin dört bir tarafından gelen değerli misafirleri ağırlamaktan ve Çaycuma’da görmekten memnun olduklarını söyledi. Zonguldak'ın Türkiye'nin birçok kentinden insanı kendisine çeken ve barındıran bir kent olduğunu anlatan Kantarcı, şöyle dedi:

"Türkiye’miz dünyanın her tarafındaki güzellikleri bünyesinde toplamış çok güzel bir ülke. Ülkemizi tanıyıp, doğasını gördükçe insanlarımızı, tarihi ve coğrafi özelliklerini tanıdıkça çok daha seviyoruz. Her şeyiyle beraber insanını da tanıma fırsatı buluyoruz. Zonguldak kömürle var olmuş bir şehir. Dolayısıyla da bu kömürün çok önemli olduğu yıllarda güzel Türkiye’mizin dört bir yanından insanı çekmiş, barındırmış, ekmek vermiş. Zonguldak ülkenin mozaiğini temsil eden, belki başka bir örneği olmayan bir il. Bizlere düşen görev de insanlarımızı daha iyi yaşatmak için gece gündüz çalışmak. Memleketimizi imar ve inşa etmek, huzurlu bir beldeye dönüştürmek. Ve mutlu insanların yaşadığı kentleri yaratmak. Bizim ana görevimiz bu."

Konuşmaların ardından Yedi Renk Tek Yürek Platformu Başkanı Ömer Erdoğan, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli ile Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’ya üzerinde illerin kültürel özelliklerinin de yansıtıldığı Türkiye haritasının stilize edilmesiyle oluşturulmuş birer tablo armağan etti. Kaymakam Keçeli ise tüm katılımcılara yöresel manda yoğurdu hediye etti. Başkan Kantarcı da Yedi Renk Tek Yürek Platformu Başkanı Ömer Erdoğan’a ziyaretin anısına Kadıoğlu mozaiklerindeki figürlerden oluşan bir plaket verdi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×