Yedek lastiğe saklanan uyuşturucu ele geçirildi

RİZE'de polis ekiplerine, uygulama noktasında bir aracın yedek lastiğine saklanan 241 adet ecstasy hap ile 64,64 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Alipaşa polis uygulama noktasında kontrollerini sürdürdü. Uygulamada polis ekiplerince şüpheli bir aracın bagaj kısmındaki stepne lastiğine gizlenmiş halde 241 adet ecstasy hap ile 64.64 gram skunk maddesi (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.. Olayla ilgili olarak sürücüsü İ.M. gözaltına alındı. Şüpheli sorgusu için emniyete götürüldü.