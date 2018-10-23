Yazıhan'ın 11 caddesine düzenleme

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, Büyükşehir Belediyesince değişim dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında 11 caddede düzenleme çalışmaları yaptı.

Yazıhan İlçesi'nde yatırım ve hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ilçenin caddelerini modern bir görünüme kavuşturdu. Üstyapı çalışmaları kapsamında ilçede caddelerini sıcak asfalt ile kaplayan Büyükşehir Belediyesi 7 kilometrelik asfalt çalışmasında 8 bin ton asfalt kullandı. Kaldırım ve perde duvar çalışmalarının da yapıldığı caddelerde ince işler yapılıyor. İlçenin asfalt çalışmasını Büyükşehir yaparken, perde duvar ve kaldırım işçiliğini ise Yazıhan Belediyesi yaptı. Yapılan çalışmaların malzeme desteğini de yine Büyükşehir Belediyesi sağladı. Yazıhan Belediyesi ile ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucunda caddeler nezih bir görünüme kavuşturuldu. Çalışmalar kapsamında Cumhuriyet, Özgürlük, Barış, Vatan, Hekim, Hidayet, Lise, Pınar, İstasyon, Güven, Abdurrahman Serttaş Caddesi standartlara uygun hale getirildi. Yapılan çalışmalardan son derece mutlu olduklarını ifade eden Yazıhanlılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkür etti. Yazıhan'ın ilk defa böylesine kapsamlı hizmet aldığını belirten vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi.

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